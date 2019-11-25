У белорусов нашли сходство с викингами

Белоруссия сможет легко сблизиться со странами Северной Европы, поскольку ее население и жители Скандинавии очень похожи. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Финляндии и Швеции Пекку Хаависто и Анну Линде в понедельник, 25 ноября.

"Финны по менталитету очень похожи на белорусов. Именно поэтому вы хорошо понимаете происходящие в нашей стране процессы, – сказал Батька. – Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди", – повторил в ходе беседы Лукашенко.

В связи с этим он готов прислушиваться к советам скандинавских друзей по экономическому развитию, устройству лесного хозяйства, формированию договорно-правовой базы. Но не надо на Минск давить и подталкивать его, подчеркнул Батька.

"Желательно не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры – это долгий путь, – признал Лукашенко. – Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует".

Ранее Лукашенко напомнил европейцам про украинский опыт: дескать, ЕС пытался быстро и жестко привязать к себе Незалежную, а в итоге случился Майдан.