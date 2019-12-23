Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Москва поставила на место разочаровавшегося в РФ Джонсона

Москва поставила на место разочаровавшегося в РФ Джонсона
Борис Джонсон. Фото: www.globallookpress.com
Британский русофоб отказался перезагрузки отношений с Россией

В России жестко ответили на громкое заявление Туманного Альбиона. Кашу заварил новоиспеченный глава британского правительства Борис Джонсон, названный, к слову, в честь русского эмигранта.

Сменивший на посту главную русобобку Терезу Мэй он пошел по ее стопам. Премьер до недавнего времени был готов наладить дружбу с Москвой. Однако в какой-то момент резко передумал.

Так сорвался план перезагрузки отношений между странами. На метания разочарованного Джонсона отреагировал российский сенатор Алексанй Пушков, отметив, что в Королевстве отвергли предложенную РФ "возможность нового старта".

"Так что не надо валить с больной головы на здоровую", – заключил Пушков в Twitter. 

Сенатор нашел решение Лондона странным, тогда как россияне другого от Джонсона и не ожидали. 

"Думаю, что руководители в Британии будут постоянно вести по отношению к России политику противодействия, это сложилось веками и сидит глубоко в генах", – прокомментировал сообщение читатель РИА "Новости".  

Напомним, неделю назад Джонсон угрожал Москве информационной бомбой. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей