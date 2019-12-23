Британский русофоб отказался перезагрузки отношений с Россией

В России жестко ответили на громкое заявление Туманного Альбиона. Кашу заварил новоиспеченный глава британского правительства Борис Джонсон, названный, к слову, в честь русского эмигранта.

Сменивший на посту главную русобобку Терезу Мэй он пошел по ее стопам. Премьер до недавнего времени был готов наладить дружбу с Москвой. Однако в какой-то момент резко передумал.

Так сорвался план перезагрузки отношений между странами. На метания разочарованного Джонсона отреагировал российский сенатор Алексанй Пушков, отметив, что в Королевстве отвергли предложенную РФ "возможность нового старта".

"Так что не надо валить с больной головы на здоровую", – заключил Пушков в Twitter.

Джонсон признал, что ошибался в отн. России. Он, дескать, верил в возможность «начать с Россией заново», но, как выяснилось, заблуждался. Странно: Москва обозначала возможность нового старта. Но в Лондоне этого упорно не хотят. Так что не надо валить с больной головы на здоровую. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 23, 2019

Сенатор нашел решение Лондона странным, тогда как россияне другого от Джонсона и не ожидали.

"Думаю, что руководители в Британии будут постоянно вести по отношению к России политику противодействия, это сложилось веками и сидит глубоко в генах", – прокомментировал сообщение читатель РИА "Новости".



Напомним, неделю назад Джонсон угрожал Москве информационной бомбой.