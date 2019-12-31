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В России укололи посла США из-за слов о Второй мировой войне

В России укололи посла США из-за слов о Второй мировой войне
Фото: www.globallookpress.com
В Вашингтоне забыли союзниках во время столкновения

В МИД России усомнились в знании истории посла США в Польше Джорджетт Мосбахер после заявлений о причинах начала Второй Мировой войны.

"Мы удивлены слышать это от посла США – страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже на то, что посол США в Польше плохо успевала по истории в школе", – такое сообщение появилось в Twitter ведомства. В МИД также отметили, что предпосылкой к войне стал Мюнхенский сговор, а ряд американских компаний "помогали Гитлеру создавать машину войны".

Эти высказывания стали ответом на сообщение в Twitter Джорджетт Мосбахер о том, что "Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", а "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".

Таким образом в США решили заступиться за польского посла, которому президент России Владимир Путин недавно дал жесткую оценку и назвал антисемитской свиньей.

Карина СИРАЗОВА

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