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Российские деньги уйдут на украинскую энергоэффективность

Российские деньги уйдут на украинскую энергоэффективность
Андрей Коболев. Фото: www.globallookpres.com
Погашать долги "Нафтогаза" при этом никто не будет

Глава "Нафтогаза" Андрей Кобелев в интервью агентству УНИАН рассказал о планах потратить 2.9 млрд долларов, которые Россия выплатит согласно решению Стокгольмского арбитражного суда. 

По его словам, деньги не будут израсходованы до тех, пока не состоится встреча с акционерами. Речь идет об украинском правительстве, которое должно изложить свое видение налоговой политики и дивидендов. 

"Нафтогаз", как уверяет Кобелев, не собирается направлять средства на погашение долгов компании. Планируется инвестировать в экономические проекты. В частности, речь идет о повышении энергоэффективности, добыче и инфраструктурных проектах. 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость как кость.
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Почему СССР так унижалась перед Украиной. Прям пресмыкаться, что это? Денег море воровали на Украине и всё проходило, Газпром так же раболебствует перед Украиной, что это?

Если бы "Газпром" не заплатил по искам "Нафтогаза" в суде , то потерял бы еще больше. Экономика + Политика - дело очень тонкое, нахрапом здесь не возьмешь.
Гость
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Почему СССР так унижалась перед Украиной. Прям пресмыкаться, что это? Денег море воровали на Украине и всё проходило, Газпром так же раболебствует перед Украиной, что это?
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