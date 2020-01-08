Погашать долги "Нафтогаза" при этом никто не будет

Глава "Нафтогаза" Андрей Кобелев в интервью агентству УНИАН рассказал о планах потратить 2.9 млрд долларов, которые Россия выплатит согласно решению Стокгольмского арбитражного суда.

По его словам, деньги не будут израсходованы до тех, пока не состоится встреча с акционерами. Речь идет об украинском правительстве, которое должно изложить свое видение налоговой политики и дивидендов.

"Нафтогаз", как уверяет Кобелев, не собирается направлять средства на погашение долгов компании. Планируется инвестировать в экономические проекты. В частности, речь идет о повышении энергоэффективности, добыче и инфраструктурных проектах.