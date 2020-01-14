Сетевые фейкометы добрались до семьи российского дипломата

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова опровергла интернет-вброс о том, что у кого-то из ее ближайших родичей есть американское гражданство. Даже находясь сейчас в Дели, она не смогла пройти мимо этого лживого сообщения, о чем написала в своем Facebook.

"В сети появился фейк, в котором "сообщается", что у меня и у членов моей семьи может быть гражданство США, а дочка даже там родилась. Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда. Никакого", – заявила дипломат.

Также она отметила, что у нее не было и вида на жительство в другой стране. И, на всякий случай, сообщила об отсутствии у членов ее семьи за пределами России какой-либо недвижимости.

"Дочка родилась в Москве, в роддоме городской больницы", – уточнила Захарова.

Позже она добавила, что рожала в 67-й больнице. Сейчас на ее месте построен новый перинатальный центр, который должен скоро открыться.

