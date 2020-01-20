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Европа предрекла России "мрачные десятилетия"

Европа предрекла России "мрачные десятилетия" без Белоруссии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
На Западе назвали преемника Путина

После роспуска Владимиром Путиным российского правительства Запад стал сам не свой. Там не умолкают споры о тайном замысле президента РФ.

Однако больше всего политиков во всем мире интересует, кто станет преемником Путина. Свою версию развития событий в Москве предложила Хорватия. 

По мнению автора местного Telegram, глава Кремля сделает все возможное, чтобы укрепиться у власти и обеспечить себе пожизненное правление. Действующему президенту хорватский предсказатель отвел у руля страны еще два-три "мрачных десятилетия". Именно по этой причине Путин якобы убрал с поста премьера Дмитрия Медведева, поменяв его на темную лошадку Михаила Мишустина. 

Наполеоновские планы Владимира Владимировича о слиянии Москвы и Минска полетели в тартарары, уверен хорватский эксперт. Поэтому руководитель нашей страны, отмечается в тексте, будет управлять Россией без Белоруссии как глава кабмина или Госсовета "из-за кулис", уточняет "Царьград". 

Напомним, правительство в РФ полном составе ушло в отставку 15 января. Для россиян это стало полной неожиданностью. 

Они принялись гадать, кто же займет премьерское кресло. Среди потенциальных кандидатов назывались  председатель счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель Чечни Рамзан Кадыров, глава Совфеда Валентина Матвиенко, банкир Герман Греф, заслуженный спасатель Сергей Шойгу, экс-атомщик Сергей Кириенко и другие. Не упоминалось имя тогдашнего главы ФНС Михаила Мишустина, который в итоге и занял освободившийся пост.

Сразу нашлось место в государстве и для бывшего премьер-министра. Специально для него была открыта вакансия зампредседателя Совбеза. По словам президента, лучшей кандидатуры на новую должность, чем Дмитрий Анатольевич, быть не может.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как жаль что я не родственник Путина Мне тоже нашли бы новую должность
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