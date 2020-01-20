Борис Джонсон бегал за Путиным в Берлине на цирлах
Британский премьер Борис Джонсон сам искал контакта с президентом России Владимиром Путиным на саммите по урегулированию ситуации в Ливии, который в выходные прошел в Берлине. И никаких жестких заявлений в адрес РФ он не делал.
Так прокомментировал высокопоставленный источник ТАСС в Москве сообщение официального представителя канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства о выдвинутых главой британского кабмина российскому лидеру условиях о нормализации отношений между нашими странами.
"Удивлены комментариями Даунинг-стрит о встрече Джонсона с Путиным. Во-первых, контакт с российской стороной искал сам Джонсон. Во-вторых, тон его был ближе к примирительному, о каких-то резких заявлениях и речи не было. В-третьих, основной посыл обращения британского премьера - желание улучшить отношения с Россией", – цитирует агентство своего собеседника.
Напомним, Путин и Джонсон впервые со дня избрания британца лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле 2019 г. смогли очно пообщаться на полях конференции по Ливии. До этого в конце июня прошлого года президент РФ встречался с тогдашним главой британского правительства Терезой Мэй на саммите G20 в Осаке.
В воскресенье, 19 января, канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства сообщила, что Джонсон на встрече с Путиным заявил, что нормализовать отношения между нашими странами можно лишь в том случае, когда Россия "прекратит дестабилизирующую деятельность".
"Он ясно дал понять, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери
не изменилась: это было безрассудное применение химического оружия и
бессовестная попытка убить ни в чем не повинных людей на британской
территории. Он сказал, что подобное нападение не должно повториться", – говорится в заявлении.
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