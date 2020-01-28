Украинский депутат в ПАСЕ не смог выдавить из грузинского лидера ни слова против Москвы

Власти Грузии стали весьма осторожно себя вести в отношении любых телодвижений в адрес России. Это можно судить по тому, как сегодня президент этой страны Саломе Зурабишвили отказалась прямо отвечать на вопрос о новых антироссийских санкциях. О неожиданном поведении грузинского лидера сообщила украинская "Европейская правда".

Как пишет издание, во вторник Зурабишвили выступала на зимней сессии ПАСЕ. На речь и общение с евродепутатами отведено 60 минут, большую часть из которых ораторы посвящают ответам на вопросы. Однако грузинка данную традицию нарушила, проговорив целых 50 минут и оставив минимум на диалог с парламентариями.

Причем президент не ответила именно на вопрос о возможных новых рестрикциях в отношении России из-за якобы агрессии против Грузии. Его задал неуемный "одесский поджигатель", депутат Верховной рады от порошенковской партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который накануне в стенах Ассамблеи буйствовал и истерил из-за российский журналистов.

Украинец заметил, что сейчас в Совете Европы обсуждается новый механизм введения ограничительных мер.

Зурабишвили отвечать по существу не стала, указав на тот факт, что Москве проще избегать рестрикций в рамках старого санкционного механизма - мониторингового.

"Россия действительно не выполняет свои обязательства. Проблема здесь в том, что чем больше государство – тем меньше к нему внимания в рамках мониторинговых процедур", – подчеркнула она.

По информации телеканала "112", накануне вопросов о наказании РФ из-за проблем в Грузии и на Украине избегал другой представитель Тбилиси – министр иностранных дел и действующий председательствующий в Комитете министров СЕ Давид Залкалиани.

В комментариях пользователи предположили, почему вдруг у грузинских руководителей сменилось поведение в отношении Москвы (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"судя по стоимости Боржоми в российских супермаркетах, Грузия хочет дружить", "То, что грузины уходят от этого вопроса – это хорошо", "Ну правильно, они ведь алюминий и картошку у России не закупают".

