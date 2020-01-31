Организация выдвинула Москве целый ряд претензий

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств странами-членами организации. В документе критикуют Россию за ситуацию с соблюдением прав человека, невыполнение решений ЕСПЧ, а также за воссоединение с Крымом. Также нашу страну призвали привлечь причастных к крушению "Боинга" MH17 на востоке Украины в 2014 году.

ПАСЕ также требует, чтобы Россия выполняла минские соглашения, передает URA.RU. Во время дебатов украинская сторона просила обозначить РФ как сторону минских соглашений, однако парламентарии подчеркнули ее причастность к ополчению на востоке Украины, отмечает телеканал "360".

Резолюцию приняли 49 депутатов, 17 проголосовали против, трое воздрежались. При этом в ПАСЕ входит 312 парламентарий. В документ ряд делегаций внесли антироссийские поправки, которые ПАСЕ поддержала, передает РИА Новости.

Москва не раз говорила о том, что вопрос Крыма неактуален, а также, что Россия не является стороной минских соглашений и внутриукраинского конфликта, выступая лишь за мир.

Кроме России резолюция затрагивает положение дел в Албании, Болгарии, Турции, Украины и других стран.