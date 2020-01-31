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ПАСЕ упрекнула Россию за Крым и крушение малайзийского "Боинга"

ПАСЕ упрекнула Россию за Крым и крушение малайзийского "Боинга"
Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Организация выдвинула Москве целый ряд претензий

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств странами-членами организации. В документе критикуют Россию за ситуацию с соблюдением прав человека, невыполнение решений ЕСПЧ, а также за воссоединение с Крымом. Также нашу страну призвали привлечь причастных к крушению "Боинга" MH17 на востоке Украины в 2014 году.

ПАСЕ также требует, чтобы Россия выполняла минские соглашения, передает URA.RU. Во время дебатов украинская сторона просила обозначить РФ как сторону минских соглашений, однако парламентарии подчеркнули ее причастность к ополчению на востоке Украины, отмечает телеканал "360"

Резолюцию приняли 49 депутатов, 17 проголосовали против, трое воздрежались. При этом в ПАСЕ входит 312 парламентарий. В документ ряд делегаций внесли антироссийские поправки, которые ПАСЕ поддержала, передает РИА Новости. 

Москва не раз говорила о том, что вопрос Крыма неактуален, а также, что Россия не является стороной минских соглашений и внутриукраинского конфликта, выступая лишь за мир.

Кроме России резолюция затрагивает положение дел в Албании, Болгарии, Турции, Украины и других стран. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Нина С.
Ответить
Наше пребывание в ПАСЕ, это дополнительный источник стресса для россиян.
Мойдодыр
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"привлечь причастных к крушению "Боинга" MH17 на востоке Украины в 2014 году" - А кто доказал, что Россия к этому причастна? Нет? Тогда всех сумасшедших в палату № 6!!!
Гость
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Народ, спокойнее.
Собака лает - ветер носит.
Этот ПАСЕ - лакмусовая бумажка (одна из) реального отношения к России. Она нужна, эта бумажка, ради получения инфы. А инфа простая и понятная - боятся нас дорогие Еуропейцы. И забыть не могут. Так что, смотрите шоу и не нервничайте. Скоро опят клоуны на манеже))))
Гость у Влада
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Нас мордой в грязь тычут а мы за это ещё и денежки платим. Пусть ответит народу президент, зачем нам это надо.
Гость
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Нам такое ПАСЕ и на хр не надо. Они это обозначили приняли, теперь эту тему испоьзуя как оригинальные везде протаскивать будут и нас винить со словами " Ну ведь ПАСЕ предоставила нам такие документы. А ПАСЕ врать не будет" Это же всё белыми нитками шито. Пиндосовские нарабртки. Они такое во многом применяют..
Гость
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Представители 33 европейских государств, США и Канады, 1 августа 1975 года подписали Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, сейчас - ОБСЕ).
Гость
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Мы даём деньги ПАСЕ, чтобы они нас секли, забавно! Брежнев сдал страну подписав в 1975 году акт капитуляции ОБСЕ!
Гость
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Когда бабло в Европе
Подставишь в ПАСЕ <цензура>...
Гость
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Адресовано лично Полине Ивановой: "Кроме России резолюция затрагивает положение дел в Албании, Болгарии, Турции, УкраинЕ и других странАХ"
Гость
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Когда перестанет пастись на нас эта ПАСЕ? Нам, что своего маразма мало?
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