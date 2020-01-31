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Подставили Горбачева: раскрыт коварный план НАТО против СССР

Подставили Горбачева: раскрыт коварный план НАТО против СССР
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
Североатлантический альянс нарушил обещание, которое дал генсеку ЦК КПСС

НАТО расширяется на Восток, подступая к границам России, хотя и обещала этого не делать. Об этом заявил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной.

Он уверяет, что СССР позволил Организации Североатлантического договора себя обмануть. Советский Союз зря отказался официально закрепить, что альянсу нельзя расширяться дальше Германии, если после восстановления единства страны, она останется в организации, пишет URA.RU

Ной в статье в издании Freiheitsliebe отмечает, что такой шаг оказался "непростительной ошибкой становившегося все менее дееспособным советского руководства при Горбачеве".

Депутат добавил, что уже в 1999-м НАТО, прикрываясь тактикой "открытых дверей", начала свое расширение, которое сейчас лишь усиливает, прередает РИА ФАН. Так, например, Ной говорит в своей статье о крупнейших за 25 лет учениях альянса "Защитник Европы 2020", передает "Вечерняя Москва". НАТО ссылается на "российскую угрозу", хотя, на самом деле, по словам депутата, именно она является "агрессором", тогда как Россия придерживается оборонительной тактики. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
как подставила?
горбачев и есть предатель вместе с ельциным
жду когда первый присоединится в аду с последним
Нина С.
Ответить
Это не новость - запад на протяжении столетий испытывает не терпение нашу православную мораль.
Гость у Влада
Ответить
Это не непростительная ошибка. Это чистой воды предательство.
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