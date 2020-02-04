Глава государства не смог пожать всем руки

Президент России Владимир Путин в ходе своей сегодняшней рабочей поездки в Череповец не удержался и остановил прямо по середине дороги кортеж, чтобы подойти к местным жителям, стоявшим у трассы.

Как видно на видеозаписи, выложенной на YouTube, горожане столпились у одного из продуктовых магазинов. Неожиданно президентский лимузин затормозил и в окружении телохранителей глава государства подошел к череповчанам и стал пожимать им руки.

Кто-то из толпы поинтересовался, как здоровье у лидера нации, на что тот ответил "спасибо, хорошо, надеюсь, и у вас тоже". Путин также обратился к местным жителям и посоветовал им быть внимательнее к своему здоровью и не простужаться.

"Замерзнете же! Холодно", – сказал президент и быстро зашагал к машине.

При этом раздался женский голос с просьбой подойти и "замерзшим детям", стоявшим в некотором отдалении от эпицентра событий. Однако глава государства под бдительной охраной уже быстро садился в лимузин.

Ранее во вторник, 4 февраля, Путин посетил в Череповце городской Центр боевых искусств, химико-технологический колледж, а также пообщался с общественниками, в том числе, по вопросам поправок в Конституцию РФ.

