"Шапито": Трамп нарушил важное правило
Дональд Трамп, которому до сих пор грозит импичмент, по традиции выступил с речью о положении дел в стране перед сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса. Глава Белого дома обязан соблюдать жесткие правила во время этого события, одно из которых он нарушил в самом начале.
Так, американский лидер должен был передать вице-президенту США Майклу Пенсу, который также является председателем Сената, и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси текст своей речи, поприветствовав их рукопожатием. Однако не стал пожимать руку протянувшей ее Пелоси. Та выдавила из себя улыбку и не произнесла положенных слов "Для меня большая честь представить президента Соединенных Штатов", ограничившись фразой "Члены Конгресса, президент Соединенных Штатов!". Трамп же просто отвернулся и встал за трибуну, передает РИА "Новости".
После речи глава Белого дома также не стал обмениваться рукопожатиями с Пелоси и Пенсом, удостоив вниманием только однопартийцев. В этот момент спикер Палаты представителей демонстративно порвала бумаги, лежавшие на ее столе, среди которых должна была находиться и речь президента.
Комментируя свое поведение, Пелоси заявила, что "это было вежливо с ее стороны, учитывая альтернативы", которые у нее были в отношении Трампа, который, в свою очередь, не стал обсуждать эту ситуацию.
Читатели агентства посмеялись над тем, что в Конгрессе бушуют страсти, как в скандально известном телешоу:
"Так скоро до рукопашной схватки дойдет!!! Надо же, не ожидал, что в Конгрессе "Дом-2" рулит по полной!!! Полный психоз с шизофренией!!!", "Весь мир ждет, когда они там глотки друг другу перегрызут", "Запасаемся попкорном, ждем продолжения сериала "Отлучение от президентства", "Шапито!", "Шутовская страна, ей-богу! Все у них на показ, все – из подвыподверта!".
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