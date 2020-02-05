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Час расплаты: Белоруссия спросит с России за засор в "Дружбе" в феврале

Час расплаты: Белоруссия спросит с России за засор в "Дружбе" в феврале
Фото: Виктор Драчев/ТАСС
В деле о "грязной" нефти скоро поставят точку

История апреля 2019 года близится к логическому завершению. Речь идет о так называемом деле о "грязной" нефти. 

В феврале пострадавшая от засора в трубопроводе "Дружба" Белоруссия предоставит отчет о понесенном ущербе. До конца зимы Россия получит необходимый комплект документов, заверил заместитель премьер-министра соседней республики Игорь Ляшенко.

"И мы получим ответ на наши вопросы", – заключил глава белорусского кабмина, передает БЕЛТА. 

Напомним, сегодня, 5 февраля, в Москве как раз поднималась тема возмещения понесенных Минском прошлой весной убытков. Российская сторона готова выплатить компенсацию при наличии на руках пакета документов, которые сначала тщательно изучат эксперты. 

Ранее Белоруссия выставила РФ счет в размере $800 млн. Именно во столько первая оценила свои потери из-за поставок некачественной нефти. Откуда вязалась такая цифра, в республике не смогли объяснить. Россия не получала подтверждающих данную сумму документов. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А потом 2 кабмина Батька и ВВП мощно загудят в кабаке на это бабло)))
Гость
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Разберутся, кому и сколько.
1
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