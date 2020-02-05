Требования белорусской стороны должны быть обоснованными

Россия готова заплатить Белоруссии компенсацию за поставки некачественной нефти, но сначала хотела бы получить документы, где нанесенный ущерб зафиксирован и оценен. Об этом заявил посол РФ в Республике Дмитрий Мезенцев. По его словам, пока Минск никаких расчетов не предоставил.

"Российская сторона ожидает документы, подтверждающие понесенный белорусской стороной ущерб от поставки некачественной нефти. По итогам совместного анализа этих документов будут выплачены те средства, которые компенсируют понесенный ущерб", – цитирует ТАСС Мезенцева.

Дипломат подчеркнул, что расчеты обязательно покажут независимым экспертам. Если они все одобрят, Москва примет решение о выплате компенсации. Но важный момент – это будет именно единовременная выплата, а не зачет в виде скидки на будущие поставки нефти, указал посол.

Нефть с повышенным содержанием хлоридов попала в экспортный трубопровод "Дружба" весной 2019 года. В Минске отметили, что потери его экономики из-за аварии составили $800 млн, но оснований для этой оценки не предоставили. Тем временем Украина выполнила все расчеты и уже получила компенсацию.