Но решил начать диалог по поводу ядерного оружия и вспомнил о союзниках в Великой Победе 1945-го

Помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил о том, что США в ближайшее время запланировали переговоры с РФ по вопросу контроля над вооружениями. Об этом он заявил в среду, 5 февраля, в Вашингтоне.

"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России", – цитирует РИА "Новости" помощника главы Белого дома.

По его словам, администрация Дональда Трампа намерена "общаться с русскими".

"Мы хотим сделать все, что от нас зависит, чтобы у нас были отличные отношения с Россией", – сказал О'Брайен.

Советник хозяина Овального кабинета напомнил, как 75 лет назад советские и американские войска встретились на Эльбе после "битвы века", которая, может быть, является главным сражением "за всю историю". Тогда, отметил он, "русские и американские военные пожали друг другу руки (...), и у нас была великая победа вместе с Россией в качестве нашего союзника".

В комментариях под новостью пользователи попытались разобраться, что представитель Вашингтона называет хорошими отношениями и почему так насели на "Северный поток – 2" (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Так хотят, так хотят! Только Крым мешает, а то бы были заклятыми друзьями", "Да, Великая Победа...через пару лет после которой вы отгородились от СССР железным занавесом и стали наращивать ядерный арсенал для того, чтобы сжечь вчерашнего союзника!", "Ну, прекрасно. Почему бы вам тогда не отстать от СП-2 для начала?", "Пусть уточняют. Каких ХОРОШИХ? Хороших для США? Для России? Или для обоих хороших? Или хорошо пообещать как всегда и хорошо кинуть потом?))))".

