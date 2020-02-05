Вашингтон объявил о противостоянии русским
Помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил о том, что США в ближайшее время запланировали переговоры с РФ по вопросу контроля над вооружениями. Об этом он заявил в среду, 5 февраля, в Вашингтоне.
"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России", – цитирует РИА "Новости" помощника главы Белого дома.
По его словам, администрация Дональда Трампа намерена "общаться с русскими".
"Мы хотим сделать все, что от нас зависит, чтобы у нас были отличные отношения с Россией", – сказал О'Брайен.
Советник хозяина Овального кабинета напомнил, как 75 лет назад советские и американские войска встретились на Эльбе после "битвы века", которая, может быть, является главным сражением "за всю историю". Тогда, отметил он, "русские и американские военные пожали друг другу руки (...), и у нас была великая победа вместе с Россией в качестве нашего союзника".
В комментариях под новостью пользователи попытались разобраться, что представитель Вашингтона называет хорошими отношениями и почему так насели на "Северный поток – 2" (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Так хотят, так хотят! Только Крым мешает, а то бы были заклятыми друзьями", "Да, Великая Победа...через пару лет после которой вы отгородились от
СССР железным занавесом и стали наращивать ядерный арсенал для того,
чтобы сжечь вчерашнего союзника!", "Ну, прекрасно. Почему бы вам тогда не отстать от СП-2 для начала?", "Пусть уточняют. Каких ХОРОШИХ? Хороших для США? Для России? Или для
обоих хороших? Или хорошо пообещать как всегда и хорошо кинуть
потом?))))".
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик