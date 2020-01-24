В США назвали потенциального зачинщика ядерной войны
В США сделали прогноз, кто первый может нанести ядерный удар в случае начала масштабного военного конфликта. По мнению экспертов Bulletin of the Atomic Scientists, это вовсе не Вашингтон и Москва.
Член совета по науке и безопасности группы Роберт Латифф уверен, что Россия и Китай не намерены атаковать США баллистическими ракетами. А реальная опасность ядерной катастрофы возможна в случае потери атомного оружия. Первым нанести удар, по мнению Латиффа, может например, Пакистан, так как в этой стране система контроля за вооружениями слабее, чем в США, России и Китае.
Нанести удар Пакистан может по самому своему вероятному противнику – Индии. Также, вероятность обмена ядерными ударами между этими странами допускает профессор Шэрон Сквассони, слова которой приводит РИА "Новости".
Ранее эксперты Bulletin of the Atomic Scientists перевели символические часы Судного дня вперед. Теперь до ядерной полуночи остается 100 секунд. В последние годы эти стрелки переводились только вперед и на данный момент это самое близкое время к Судному дню за всю историю часов. Интересно, какое бы время они показывали по время Карибского кризиса 1962 года.
Сейчас же экспертов очень волнует распад ядерной сделки с Ираном, отсутствие решения денуклеаризации Корейского полуострова и, конечно, ликвидация ДРСМД. По их словам, каналы общения "практически испарились". И в ответственный момент, когда предотвратить катастрофу сможет лишь один важный телефонный звонок, он может так и не состояться.
Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"
Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик