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В США назвали потенциального зачинщика ядерной войны

В США назвали потенциального зачинщика ядерной войны
Фото: Indian Ministry Of Defense/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Россия и США не будут к этому иметь никакого отношения

В США сделали прогноз, кто первый может нанести ядерный удар в случае начала масштабного военного конфликта. По мнению экспертов Bulletin of the Atomic Scientists, это вовсе не Вашингтон и Москва.

Член совета по науке и безопасности группы Роберт Латифф уверен, что Россия и Китай не намерены атаковать США баллистическими ракетами. А реальная опасность ядерной катастрофы возможна в случае потери атомного оружия. Первым нанести удар, по мнению Латиффа, может например, Пакистан, так как в этой стране система контроля за вооружениями слабее, чем в США, России и Китае.

Нанести удар Пакистан может по самому своему вероятному противнику – Индии. Также, вероятность обмена ядерными ударами между этими странами допускает профессор Шэрон Сквассони, слова которой приводит РИА "Новости".

Ранее эксперты Bulletin of the Atomic Scientists перевели символические часы Судного дня вперед. Теперь до ядерной полуночи остается 100 секунд. В последние годы эти стрелки переводились только вперед и на данный момент это самое близкое время к Судному дню за всю историю часов. Интересно, какое бы время они показывали по время Карибского кризиса 1962 года.

Сейчас же экспертов очень волнует распад ядерной сделки с Ираном, отсутствие решения денуклеаризации Корейского полуострова и, конечно, ликвидация ДРСМД. По их словам, каналы общения "практически испарились". И в ответственный момент, когда предотвратить катастрофу сможет лишь один важный телефонный звонок, он может так и не состояться.

Фоторепортаж
Россия готова к ядерной войне
Фото: stroi.mos.ru Фото: stroi.mos.ru Фото: GLOBAL LOOK press
Стратегический бомбардировщик Ту-95С в сопровождении двух МиГ-29. Фото: GLOBAL LOOK press Фото: wikipedia.org Вход в "Бункер-42". Фото: wikipedia.org Термоядерная бомба Mark-17. Фото: wikipedia.org
Александр ИЛЬИН

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