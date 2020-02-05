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Российские визы стали угрозой для нацбезопасности Литвы

Российские визы стали угрозой для нацбезопасности Литвы
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/www.globallookpress.com
Иностранных туристов заманивает наша разведка

Спецслужбы Литвы углядели в системе выдачи электронных виз РФ угрозу национальной безопасности Республики. Об этом говорится в совместном с Минобороны ежегодном докладе на 2020 год.

Главными выгодоприобретателями упрощенного визового режима в Вильнюсе назвали не иностранных туристов, а вездесущих российских спецслужб. Именно они выискивают западных путешественников, "которые могут предоставлять интересующие их сведения о зарубежных государствах или выполнять иные задания", цитирует "Ъ" доклад.

В документе утверждается, что большая часть выявленных за последние годы в странах Прибалтики шпионов – это граждане Литвы, Латвии и Эстонии, завербованные в РФ.

"Российские спецслужбы получают информацию об иностранцах, как только те подают заявку на визу. Их особенно интересуют люди, которые могут иметь доступ к ценной информации, или есть основание подозревать, что на них можно воздействовать с помощью шантажа", – следует из отчета.

В качестве основных "мишеней" становятся бывшие и действующие политики, предприниматели, силовики и журналисты. Впрочем, отмечается в докладе, российские спецслужбы сегодня "вербуют вообще всех, кого могут".

Вильнюс призвал своих туристов в Россию ездить группами, не нарушать законы страны, не пить, брать в путешествие запасные телефоны и ноутбуки и "критически оценивать" новых знакомых.

Как пишет издание, литовские силовики умудрились в 74-страничном документе упомянуть слово "Россия" и производные от нее 324 раза.

По данным РИА "Новости", в 2019 г. граждане 53 стран смогли оформить бесплатную однократную электронную визу для посещения Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Более 200 лет назад, великий русский историк, писатель и поэт Николай Михайлович Карамзин, на письмо своего давнего приятеля из Франции, в котором тот спрашивал: "Ну, как там Россия? ", очень лаконично ответил: "Воруют, батенька, воруют".
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