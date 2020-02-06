Коммунистам припомнили, за какие законы они голосовали после распада Советского Союза

Жаркая дискуссия разгорелась в Госдуме в четверг, 6 февраля. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, критикуя с трибуны нынешний экономический курс страны и итоги трехнедельной работы нового правительства Михаила Мишустина, рекомендовал обратиться к опыту СССР:

"Нам надо сейчас, "ремонтируя" Конституцию, прежде всего, подумать, как выправить этот курс, – призвал Зюганов, – надо учиться у великой советской эпохи", – настаивал глава коммунистов.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил собравшимся вспомнить, какова была ситуация в стране в 90х годах, после распада СССР, и кто вывел Россию из упадка.

"В начале 1991 г., когда это все разрушилось, у нас экономика упала ниже, чем в 1917-м году. У нас с вами во время Отечественной войны экономика росла, а здесь она упала так низко, что ее пришлось собирать по крупицам президенту", – сказал Володин.

Он напомнил, что российские природные богатства быстро растащили олигархи начала 90х, и коммунисты этому не мешали. Тот же "Газпром" к 2000 г. принадлежал государству менее чем на 30%. "Сегодня – более 70% (государственного участия)", – сообщил спикер, отметив, что произошло это по инициативе президента Владимира Путина.

О проделанной за эти годы работе можно судить по конкретным цифрам: бюджет страны сейчас равен 21 трлн руб., а в 2000 г. был всего 1 трлн рублей. "Принято решение, чтобы минимальный размер оплаты труда гарантированно был выше, чем прожиточный минимум. Это мечта, к чему мы шли. Да, шли 20 лет. Почему? А потому что вниз идти, скатываться – легко, а подниматься – тяжело", – признал Володин.

Он призвал коллег из КПРФ взять на себя часть ответственности за трудный период после распада СССР, потому что Россия до сих пор не может оправиться от той разрухи, которая случилась: "Мы же сейчас постоянно на мины наступаем из-за того, что именно прошлое руководство их заложило. Но мы же не списываем это все на наших предшественников. Нет. Мы несем за это ответственность. … Потому что когда вы говорите, что КПРФ – правопреемница КПСС, тогда надо нести хорошее и плохое", – подчеркнул спикер.

Завершил дискуссию зампредседателя нижней палаты Сергей Неверов. Он привел несколько конкретных и красноречивых фактов: напомнил, кто голосовал в свое время за закон о приватизации, кто поддержал отмену нестраховых периодов для начисления пенсии, кто противился принятию закона о налоге на добычу полезных ископаемых. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, только когда в Госдуме большинство кресел получила "Единая Россия", подчеркнул Неверов. Он призвал коллег признать свои ошибки и вместе их исправлять.