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Упадок Запада играет на руку России

Упадок Запада играет на руку России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Западные ценности утратили свою актуальность, а внутри "сплоченной конфигурации" существует раскол

Запад находится в серьезной беде, в последние годы мир наблюдает, как углубляются противоречия внутри системы. Упадок западной цивилизации оказался выгодным для России, Китая и Индии, которые становятся лидерами на мировой арене. Об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции Westlessnes ("Беззападность"), который презентовал глава мероприятия Вольфганг Ишингер.

По его мнению, Запад одновременно столкнулся с внутренними и внешними проблемами в политике, что особенно ярко можно было наблюдать во время прошлогодней конференции, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель и вице-президент США Майк Пенс на совместном брифинге предложили различные ответы на ключевые вызовы – от будущего иранской сделки или проекта газопровода "Северный поток – 2" до расходов НАТО на оборону и трансатлантических торговых дисбалансов.

"Далеко идущие сдвиги власти в мире и быстрые технологические изменения способствуют возникновению чувства тревоги и беспокойства. Мир становится все менее западным. Но что еще более важно, сам Запад тоже может стать менее западным. Это то, что мы называем “безвестностью"", – пишет автор доклада.

Он отмечает, что западные страны в последнее время отказываются участвовать в конфликтах напрямую, предпочитая оказывать помощь союзникам обучением военных и поставками оружия.

"Мы являемся свидетелями "распада" Запада как относительно сплоченной геополитической конфигурации", – делает вывод Ишингер.

По его словам, современная "духовная разобщенность Запада" обусловлена ростом нелиберального и националистического лагеря в западном мире.

Доклад констатирует, что Совет Безопасности ООН утратил способность принимать меры по разрешению конфликтов из-за регулярных разногласий в организации.

Раздел о политике России эксперты назвали "путемкинское государство". В ней утверждается, Москва со слабыми картами в руках добилась некоторых значительных побед в 2019 году. В качестве таковых приводится возвращение российской делегации в ПАСЕ и предложения президента Франции Эммануэля Макрона пересмотреть отношения России и Европы.

Одновременно, ряд шагов Кремля на мировой арене привел к консолидации некоторых государств против Москвы. Так, после событий в Крыму в 2014-ом страны НАТО стали больше перечислять средств в бюджет альянса. Среди других "объединяющих" факторов в документе фигурируют "организация отравления в Солсбери", "вмешательство в выборы", "искажение истории" и "по неподтвержденным данным, убийство чеченского боевика в Берлине".

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. Российскую Федерацию на ней представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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В советской школе все про загнивающий запад толковали. Вот вот загнется. Странно , что дети расейских чиновников очень гнить на западе любят.
Гость
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мне уже почти 80 лет, и все врямя я слышу с москвы озагнивающем и распадающем западе а он зараза так красиво пахнет и все никак не згниет. но за это время цсетущий сесесер распался на очереди его правоприемник и так воняют, скажу я вам, новы наверно и сами это слышите.
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