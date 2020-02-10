Упадок Запада играет на руку России
Запад находится в серьезной беде, в последние годы мир наблюдает, как углубляются противоречия внутри системы. Упадок западной цивилизации оказался выгодным для России, Китая и Индии, которые становятся лидерами на мировой арене. Об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции Westlessnes ("Беззападность"), который презентовал глава мероприятия Вольфганг Ишингер.
По его мнению, Запад одновременно столкнулся с внутренними и внешними проблемами в политике, что особенно ярко можно было наблюдать во время прошлогодней конференции, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель и вице-президент США Майк Пенс на совместном брифинге предложили различные ответы на ключевые вызовы – от будущего иранской сделки или проекта газопровода "Северный поток – 2" до расходов НАТО на оборону и трансатлантических торговых дисбалансов.
"Далеко идущие сдвиги власти в мире и быстрые технологические изменения способствуют возникновению чувства тревоги и беспокойства. Мир становится все менее западным. Но что еще более важно, сам Запад тоже может стать менее западным. Это то, что мы называем “безвестностью"", – пишет автор доклада.
Он отмечает, что западные страны в последнее время отказываются участвовать в конфликтах напрямую, предпочитая оказывать помощь союзникам обучением военных и поставками оружия.
"Мы являемся свидетелями "распада" Запада как относительно сплоченной геополитической конфигурации", – делает вывод Ишингер.
По его словам, современная "духовная разобщенность Запада" обусловлена ростом нелиберального и националистического лагеря в западном мире.
Доклад констатирует, что Совет Безопасности ООН утратил способность принимать меры по разрешению конфликтов из-за регулярных разногласий в организации.
Раздел о политике России эксперты назвали "путемкинское государство". В ней утверждается, Москва со слабыми картами в руках добилась некоторых значительных побед в 2019 году. В качестве таковых приводится возвращение российской делегации в ПАСЕ и предложения президента Франции Эммануэля Макрона пересмотреть отношения России и Европы.
Одновременно, ряд шагов Кремля на мировой арене привел к консолидации некоторых государств против Москвы. Так, после событий в Крыму в 2014-ом страны НАТО стали больше перечислять средств в бюджет альянса. Среди других "объединяющих" факторов в документе фигурируют "организация отравления в Солсбери", "вмешательство в выборы", "искажение истории" и "по неподтвержденным данным, убийство чеченского боевика в Берлине".
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. Российскую Федерацию на ней представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
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