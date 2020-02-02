Запад поймали на страшном вранье о России
Российской студентке, которая учится в итальянском университете в Болонье, одногруппники сообщили, что в России едят детей. Эту информацию прокомментировал Владимир Познер.
Девушка пожаловалась журналисту на то, что итальянцам на уроках истории в школе внушают, что "во время голодных времен в Советском Союзе часто встречались случаи каннибализма". Познер отметил, что в учебных заведениях во всем мире не рассказывают неприятную правду, например, в Италии не просвещают детей о временах Муссолини.
"Конечно, во время блокады Ленинграда были случаи каннибализма, разумеется, в городе не осталось ни одной собаки или кошки. И о таких вещах следовало бы говорить. И в таких условиях точно так же поступили бы Ваши итальянские приятели. Насчет того, что в России едят детей, это злобное вранье", – возмутился Познер на своем сайте.
Телеведущий добавил, что итальянские СМИ много лет рассказывают о стереотипах про русский народ.
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