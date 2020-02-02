Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Запад поймали на страшном вранье о России

Запад поймали на страшном вранье о России
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Иностранные школы рассказывают ученикам о каннибализме русских

Российской студентке, которая учится в итальянском университете в Болонье, одногруппники сообщили, что в России едят детей. Эту информацию прокомментировал Владимир Познер.

Девушка пожаловалась журналисту на то, что итальянцам на уроках истории в школе внушают, что "во время голодных времен в Советском Союзе часто встречались случаи каннибализма". Познер отметил, что в учебных заведениях во всем мире не рассказывают неприятную правду, например, в Италии не просвещают детей о временах Муссолини.

"Конечно, во время блокады Ленинграда были случаи каннибализма, разумеется, в городе не осталось ни одной собаки или кошки. И о таких вещах следовало бы говорить. И в таких условиях точно так же поступили бы Ваши итальянские приятели. Насчет того, что в России едят детей, это злобное вранье", – возмутился Познер на своем сайте.

Телеведущий добавил, что итальянские СМИ много лет рассказывают о стереотипах про русский народ. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Уроды с рождения!!! Что с них взять?
1
новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей