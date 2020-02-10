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Трамп потратит сотни миллионов долларов на борьбу с Россией

Трамп потратит сотни миллионов долларов на борьбу с Россией
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Вашингтон собрался на войну с московской пропагандой

Белый дом планирует выделить $700 млн на "противодействие" России. Это следует из проекта бюджета, обнародованного администрацией президента Дональда Трампа.

Дополнительно предполагается потратить $24 млн на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией", сообщает РИА "Новости".

"Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США. Бюджет предусматривает выделение $0,7 млрд. (Эти средства будут направлены на) помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности; защиту территориальной целостности союзников США", – говорится в документе.

Также в проекте Вашингтон обозначил угрозы для государства в 2020-ом. Наряду с исламистскими террористами и транснациональными преступниками, США "сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию". Поэтому в документ вложены средства в соответствии с реалиями новой эпохи.

Россияне в комментариях посочувствовали Трампу, который пытается довести до ума забор на границе с Мексикой, а также указали, куда еще можно было бы потратить такие деньжища (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Дональд, скинь их Украине, не пожалеешь. Вмиг на "противодействие" потратят....и, главное, концов не найдёшь :)", "Американцами такими темпами, пожалуй, лет через 8 достроят заградительную стену с Мексикой. Трамп же понимает, что угроза мнимая со стороны России, поэтому закладывает деньги с расчётом на стену, по другому демократы не согласятся", "Пятой колонне на вспоможение", "Трамп даст нам взятку в 700 млн долл.?"


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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