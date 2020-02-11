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США поставили Россию в один ряд с террористами

США поставили Россию в один ряд с террористами
Фото: pixabay.com
Число врагов Америки увеличилось

Безопасности США угрожают со всех сторон, причем с каждым годом противников Америки становится все больше, и используют они все более сложные технологии. Об этом сообщили в Национальным центром контрразведки и безопасности США.

Составленный контрразведчиками список главных врагов Вашингтона возглавили Москва и Пекин. "Россия и Китай действуют по всему миру и используют против США все имеющиеся у них возможности, в том числе предоставленные разведкой", – сказано в докладе.

В сферу главных интересов Москвы и Пекина, по мнению американской контрразведки, входят все ведомства и министерства Соединенных Штатов, финансовый сектор, промышленность. Стремятся они подорвать и "военное преимущество" США, в том числе – в космосе, передает "Царьград".

Кроме этого, в списке самых страшных врагов США – Куба, Иран, Северная Корея, движение "Хезболла", запрещенные в РФ террористические организации "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также ряд трансграничных криминальных структур, пишет RT.

При этом контрразведка США призывает граждан не волноваться. Там рапортуют, что стоят на страже инфраструктуры страны, готовы отражать нападки на "американскую демократию", а также исключить иностранное вмешательство в предстоящие выборы.

Ранее в ЦРУ объявили набор кадров, знающих русский язык.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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и о террористах
О пытках российских террористов на Донбассе.
"Я был относительно известным человеком, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру провод от шампанского, с одного конца поджигают - алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается", - рассказал он.
Савин также рассказал, что его не кормили по 16 суток и держали в абсолютной темноте.
"Дважды меня выводили на расстрел, один раз закапывали живьем. Меня положили в гроб в
Ну и сны тебе снятся, мда! Как самочуйствие, головушка не беспокоит?
и о террористах
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терроризм вернулся домой. в свою колыбель. мало кто знает, но Московский Университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы является тем заведением, откуда вышло больше всего известных лидеров мирового терроризма.
и о террористах
Ответить
О пытках российских террористов на Донбассе.
"Я был относительно известным человеком, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру провод от шампанского, с одного конца поджигают - алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается", - рассказал он.
Савин также рассказал, что его не кормили по 16 суток и держали в абсолютной темноте.
"Дважды меня выводили на расстрел, один раз закапывали живьем. Меня положили в гроб в
и о террористах
Ответить
It's good
Наемник ЧВК "Вагнера" Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - собаке собачья смерть.
Награда нашла свего «героя»
Гость
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Если весь мир превращается во врагов - может с мордой что-то не так?
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