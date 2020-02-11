Число врагов Америки увеличилось

Безопасности США угрожают со всех сторон, причем с каждым годом противников Америки становится все больше, и используют они все более сложные технологии. Об этом сообщили в Национальным центром контрразведки и безопасности США.

Составленный контрразведчиками список главных врагов Вашингтона возглавили Москва и Пекин. "Россия и Китай действуют по всему миру и используют против США все имеющиеся у них возможности, в том числе предоставленные разведкой", – сказано в докладе.

В сферу главных интересов Москвы и Пекина, по мнению американской контрразведки, входят все ведомства и министерства Соединенных Штатов, финансовый сектор, промышленность. Стремятся они подорвать и "военное преимущество" США, в том числе – в космосе, передает "Царьград".

Кроме этого, в списке самых страшных врагов США – Куба, Иран, Северная Корея, движение "Хезболла", запрещенные в РФ террористические организации "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также ряд трансграничных криминальных структур, пишет RT.

При этом контрразведка США призывает граждан не волноваться. Там рапортуют, что стоят на страже инфраструктуры страны, готовы отражать нападки на "американскую демократию", а также исключить иностранное вмешательство в предстоящие выборы.

Ранее в ЦРУ объявили набор кадров, знающих русский язык.