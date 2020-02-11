Отношениями России и Украины займется замглавы администрации президента

За политику по Украине вместо ушедшего в отставку Владислава Суркова теперь будет отвечать Дмитрий Козак. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Козак в новой должности "занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции", пишет ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что пока его точные обязанности не сформулированы. Интеграция будет касаться не только Украины, но и многих других стран, уточнил Песков.

По его словам, заявление об отставке Суркова пока не подписано. Кроме того, пресс-секретарь опроверг информацию о дополнительном выходном для голосования по Конституции. Дата пока не определена, сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Козак занимал должность вице-премьера, а в январе 2020 года его назначили заместителем руководителя администрации президента.