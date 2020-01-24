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Путин пристроил оставшихся без портфелей министров

Бывшие члены кабмина будут работать в Кремле

У руководителя президентской администрации РФ отныне не два, а три заместителя. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина размещен на сайте Кремля в пятницу, 24 января.

На указанную должность другим указом назначен бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Еще два члена кабинета Дмитрия Медведева, оставшиеся без министерств в правительстве нового премьера Михаила Мишустина, – экс-глава Минкультуры Владимир Мединский и экс-глава Минэкономики Максим Орешкин – стали помощниками президента России.

Указы уже вступили в действие.

Прежнее правительство во главе с премьером ушло в отставку 15 января 2020 г. сразу после оглашения президентом послания Федеральному собранию. Новый состав кабмина уже полностью сформирован.

Фоторепортаж
Премьером станет бывший бизнесмен
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
почему они не пошли работать на стройку?
1
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