Бывшие члены кабмина будут работать в Кремле

У руководителя президентской администрации РФ отныне не два, а три заместителя. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина размещен на сайте Кремля в пятницу, 24 января.

На указанную должность другим указом назначен бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Еще два члена кабинета Дмитрия Медведева, оставшиеся без министерств в правительстве нового премьера Михаила Мишустина, – экс-глава Минкультуры Владимир Мединский и экс-глава Минэкономики Максим Орешкин – стали помощниками президента России.

Указы уже вступили в действие.

Прежнее правительство во главе с премьером ушло в отставку 15 января 2020 г. сразу после оглашения президентом послания Федеральному собранию. Новый состав кабмина уже полностью сформирован.