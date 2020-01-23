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Бывшим министрам нашли новую работу

Бывшим министрам нашли новую работу
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
На сайте правительства опубликовали распоряжения о кадровых перестановках

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новых людей на должности в правительстве России и федеральных ведомствах. Экс-министр труда и социальной защиты Максим Топилин занял пост председателя правления Пенсионного фонда России, а ранее возглавлявший ПФР Антон Дроздов стал заместителем министра финансов. 

Согласно опубликованным на сайте российского правительства распоряжениям, должность статс-секретаря получил замминистра финансов Алексея Сазанова. Заместителем министра здравоохранения назначили Владимира Уйбу, сообщает "Пятый канал".

Ирека Файзуллина заняла пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а Елена Рожкова стала руководителем секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Игорь Боровков занял кресло врио главы аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии, передает телеканал "360"

Основной состав нового правительства, как напоминает URA.RU, стат известен вечером 21 января. Свои должности сохранили представители силового блока. Новый председатель правительства Михаил Мишустин поставил перед членами кабмина задачу добиться повышения темпов роста экономики страны. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ну надо же балбесам где-то зарплату получать, и не только зряплату, вот только балбесов много, а хлебных мест мало потому что уже заняты.
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