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На Украине предложили распродать земли для защиты от России

В Незалежной решили, что это приведет к военному присутствию США в этих регионах

Украине следует продать американским компаниям земли на восточной границе страны, чтобы защитить себя от "агрессии" России. Такое заявление сделал киевский экономист Зиновий Свереда, передает "Обозреватель". 

По его словам, продать следует территории Сумской и Харьковской областей, пишет "Свободная пресса". Эксперт уверен, что американские войска придут туда, так как всегда защищают свою частную собственность, уточняет URA.RU

Свереда выразил уверенность в том, что Украине необходимо искать партнеров для защиты. И при проведении властями страны "системной работы" компании из США пойдут на такой шаг. 

Сергей САЗОНОВ

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Украине следует продать американским компаниям земли на восточной границе страны, чтобы защитить себя от "агрессии" России.
-,Бред!!! Украинское жидовское правительсиво руководствуется теми же постановлениями, что и Российское: "Вся земля должна принадлежать Комитету 300, а олиархи проживающие на нейдолжньі вьіращивать продуктов столько, чтобьі хватило содержать рабов в голодном состоянии"
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