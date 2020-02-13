Некоторые страны вслух говорят одно про Москву, а втихаря совершают с ней экономические сделки

Европу уличили в "лицемерной политике" в отношении России, поскольку она в открытую ее критикует, но тайно ведет с ней торговлю. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он признался, что Будапешт (у которого, между прочим, вполне хорошие связи с Москвой) "завидует тесным отношениям, которые установили западноевропейские страны с Россией". В качестве примера он привел тесное экономическое сотрудничество Австрии с РФ, в отличие от Венгрии.

"Тайно, конечно. Что-то критическое говорят периодически, но крупные сделки заключают в секрете", – цитирует Euractiv.hr. венгерского министра.

Также он подверг критике и отношения европейцев и американцев к Пекину.

"Если страны Западной Европы и США не хотят, чтобы Китай лидировал экономически, тогда они не должны продавать свой бизнес", – считает Сийярто.

По его данным, в настоящее время в Венгрии есть 16 крупных китайских инвестиций, 12 из которых сделаны бывшими американскими и западноевропейскими компаниями, купленными китайцами.

Напомним, сегодня, 13 февраля, исполняется 75 лет со дня освобождения советскими войсками Будапешта и разгрома окруженной немецко-фашистской группировки. Таким образом в 1945 году завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. В честь этого события Минобороны России представило на своем портале новые рассекреченные архивные материалы.

