Европа в обход санкций тайно сотрудничает с Россией
Европу уличили в "лицемерной политике" в отношении России, поскольку она в открытую ее критикует, но тайно ведет с ней торговлю. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он признался, что Будапешт (у которого, между прочим, вполне хорошие связи с Москвой) "завидует тесным отношениям, которые установили западноевропейские страны с Россией". В качестве примера он привел тесное экономическое сотрудничество Австрии с РФ, в отличие от Венгрии.
"Тайно, конечно. Что-то критическое говорят периодически, но крупные сделки заключают в секрете", – цитирует Euractiv.hr. венгерского министра.
Также он подверг критике и отношения европейцев и американцев к Пекину.
"Если страны Западной Европы и США не хотят, чтобы Китай лидировал экономически, тогда они не должны продавать свой бизнес", – считает Сийярто.
По его данным, в настоящее время в Венгрии есть 16 крупных китайских инвестиций, 12 из которых сделаны бывшими американскими и западноевропейскими компаниями, купленными китайцами.
Напомним, сегодня, 13 февраля, исполняется 75 лет со дня освобождения советскими войсками Будапешта и разгрома окруженной немецко-фашистской
группировки. Таким образом в 1945 году завершилась стратегическая наступательная операция войск
2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной
флотилии.
В честь этого события Минобороны России представило на своем портале
новые рассекреченные архивные материалы.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик