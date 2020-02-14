Президент Белоруссии объяснил просьбу чернобыльской катастрофой

Александр Лукашенко умоляет Владимира Путина снизить цены на поставки газа. Президент Белоруссии считает РФ правопреемницей Советского Союза, поэтому он призвал российское правительство не уходить от советских обещаний и поддержать регионы его страны, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Батька попросил уменьшить цены за тысячу кубометров газа для отдельных белорусских областей на встрече с главой РФ 7 февраля в Сочи, передает "Интерфакс-Запад".

Президент Белоруссии процитировал диалог в разговоре с работниками Светлогорского ЦКК и сообщил, что республику "кинули с советским рублем".

Ранее замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак сообщил журналистам, что стороны договорились установить цену на газ на уровне 2019 года, уточняет "Интерфакс".