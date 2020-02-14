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Минск потребовал скидку на российский газ

Минск потребовал скидку на российский газ
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/
Президент Белоруссии объяснил просьбу чернобыльской катастрофой

Александр Лукашенко умоляет Владимира Путина снизить цены на поставки газа. Президент Белоруссии считает РФ правопреемницей Советского Союза, поэтому он призвал российское правительство не уходить от советских обещаний и поддержать регионы его страны, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Батька попросил уменьшить цены за тысячу кубометров газа для отдельных белорусских областей на встрече с главой РФ 7 февраля в Сочи, передает "Интерфакс-Запад". 

Президент Белоруссии процитировал диалог в разговоре с работниками Светлогорского ЦКК и сообщил, что республику "кинули с советским рублем". 

Ранее замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак сообщил журналистам, что стороны договорились установить цену на газ на уровне 2019 года, уточняет "Интерфакс". 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Не мытьем, так катанием! Не вышло Батьке добиться халявного газа, вспомнил про Чернобыль! А дай скидку на пострадавшие районы, будет как с болорусским лососем, креветками и авокадо! Нет уж, умерла, так умерла! Обогревайтесь бульбой!
игорь
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и если россия ПРАВОПРИЕМНИЦА СССР то нет стран СНГ и той же Белоруссии а есть области России
или я не так понимаю правоприемственность?
или это означает кормить из груди все снг и свое лицо подставлять чтобы снг в него плювало?
Гость
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Плати как все, деньги у тебя есть, хватит ныть и требовать! Присосался как пиявка. Россия никому НИЧЕГО не должна! А хочешь преференций, так делай что-нибудь хорошее соседу - признавай Крым, Осетию, Абхазию, прекрати взасос лобызать наших недругов, не хами, не найобывай, будь порядочным, признавай фашизм в хохлостане, поддерживай в ООН и т.п. Что не так?
Гость
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да отвяжись от россии плятина
кто людям помогает-тот тратит время зря,хорошими делами прославиться нельзя
настолько привык к халяве что уже не мыслит как без нее жить
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