Российского генерала армии душевно приняли в Белграде

Главу Минобороны России Сергея Шойгу гостеприимно встретили сегодня в Сербии. Президент страны Александр Вучич напоил нашего министра национальным алкогольным дистиллятом из айвы, о чем лично сообщил на своей странице в "Инстаграм".

"Дуневачу (ракия – ред.) в знак гостеприимства для дорогого гостя! Президент Республики Сербия Александр Вучич встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу", – написал он в соцсети и прицепил к посту несколько фотографий неофициальной встречи.

Большинство пользователей по достоинству оценили такой жест сербского руководителя, назвав российского министра "нашим братом".

Также сегодня Шойгу торжественно вручили звание почетного доктора Университета обороны в Доме гвардии армии Республики. Вместе со своим сербским коллегой Александром Вулиным они возложили венки и приняли участие в закладке капсулы с землей для будущего Вечного огня в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда", сообщает РИА "Новости". Кроме того, министры двух стран посетили выставку "Оборона 78", которая посвящена натовским бомбардировкам 1999 года.

Это первая рабочая поездка за рубеж для Шойгу после смены правительства в России. Генерал армии, напомним, сохранил свой пост в кабмине, который возглавил Михаил Мишустин.