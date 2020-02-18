Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Путин уволил своего помощника Суркова

Путин уволил своего помощника Суркова
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Свое кресло он покинет с 18 февраля

Помощник президента РФ Владислав Сурков освобожден со своей должности. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно тексту документа, пост Сурков оставляет во вторник, 18 февраля.

Причины такого шага не называются.

Слухи о том, что Сурков может уйти с поста помощника Путина появились еще в конце января этого года. Как написал в соцсети директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, причиной этому является смена курса по "украинскому направлению".

Напомним, Сурков в администрации президента курировал именно дела с Незалежной. Однако 11 февраля пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков сообщил, что вопросами интеграции и украинской проблематикой отныне займется замглавы администрации Дмитрий Козак. Причем на уточняющий вопрос, кого с кем будет интегрировать новый назначенец, представитель Кремля ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей