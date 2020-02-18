Свое кресло он покинет с 18 февраля

Помощник президента РФ Владислав Сурков освобожден со своей должности. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно тексту документа, пост Сурков оставляет во вторник, 18 февраля.

Причины такого шага не называются.

Слухи о том, что Сурков может уйти с поста помощника Путина появились еще в конце января этого года. Как написал в соцсети директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, причиной этому является смена курса по "украинскому направлению".

Напомним, Сурков в администрации президента курировал именно дела с Незалежной. Однако 11 февраля пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков сообщил, что вопросами интеграции и украинской проблематикой отныне займется замглавы администрации Дмитрий Козак. Причем на уточняющий вопрос, кого с кем будет интегрировать новый назначенец, представитель Кремля ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".

