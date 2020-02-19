Пресс-секретарь Путина заявил, то помощник президента покинул пост по собственному желанию

Владислав Сурков освобожден от должности помощника президента по собственному желанию. Чем политик планирует заниматься в дальнейшем, не известно. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что перед уходом с поста Сурков встречался с Путиным. Причину желания политика уйти в отставку представитель Кремля не назвал, пишет RT.

Песков не знает, чем бывший помощник президента станет заниматься дальше. Однако выразил уверенность, что опыт и талант помогут тому найти себе применение, передает НСН.

Высокую должность Владислав Сурков занимал с сентября 2013 года. Он курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а также Абхазией и Южной Осетией. С 2014-го занимался урегулированием конфликта на Донбассе и украинским вопросом.