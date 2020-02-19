Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Песков высказался о месте работы Суркова после ухода

Пресс-секретарь Путина заявил, то помощник президента покинул пост по собственному желанию

Владислав Сурков освобожден от должности помощника президента по собственному желанию. Чем политик планирует заниматься в дальнейшем, не известно. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что перед уходом с поста Сурков встречался с Путиным. Причину желания политика уйти в отставку представитель Кремля не назвал, пишет RT.

Песков не знает, чем бывший помощник президента станет заниматься дальше. Однако выразил уверенность, что опыт и талант помогут тому найти себе применение, передает НСН.

Высокую должность Владислав Сурков занимал с сентября 2013 года. Он курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а также Абхазией и Южной Осетией. С 2014-го занимался урегулированием конфликта на Донбассе и украинским вопросом.

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей