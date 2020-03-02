Президент поздравил бывшего генсека с днем рождения

Владимир Путин поздравил с 89-летием первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Михаила Сергеевича опытным, авторитетным политиком и государственным деятелем, человеком, сыгравшим значимую роль в отечественной и мировой истории.

"Важно, что Вы и сегодня много трудитесь, уделяете неустанное внимание общественной работе, воплощаете в жизнь востребованные гуманитарные проекты", – добавил президент.

На данный момент бывший генсек ЦК КПСС возглавляет международный общественный фонд социально-экономических и политологических исследований, который еще называют "Горбачев-Фонд".

К бывшему главе СССР сейчас отношение неоднозначное. Некоторые уверены, что он "развалил" СССР, однако другие считают "горбачевский период" самым светлым в российской истории.

Политолог Лилия Шевцова в своем блоге в Twitter написала, что Горбачев похоронил мировой коммунизм завершил холодную войну и дал свободу Восточной Европе. А главное, отказался от силы, как основного средства политики – внутри страны и вне ее.

В ноябре прошлого года бывший президент СССР прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Советский Союз распался из-за неэффективной экономической политики, которая привела к коллапсу в социальной сфере.

По мнению Горбачева, в основе распада СССР лежали отношения между республиками. "Нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано", – подчеркнул он. Единственный президент СССР жалеет о развале страны и считает виновными тех, кто устроил путч в августе 1991 года.