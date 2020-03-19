Россияне в соцсетях спорят, брать или не брать украинских радикалов в плен

Москва дала понять, что следит за ситуацией о подготовке запрещенной в РФ экстремистской организации Меджлис" к провокационному походу на границу Украины с российским Крымом. Об этом сегодня на брифинге говорила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Сейчас готовится новая провокация – некий "Марш на Крым" 3 мая. Его организаторы из состава так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа" собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.

Москва призвала Киев отказаться от таких планов, подчеркнула Захарова.

Также она отметила, что Евросоюз нагнетает обстановку вокруг российского региона и "продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан", что противоречит и международным стандартам в области прав человека, и ряду документов самого ЕС.

Пользователи в комментариях не могут прийти к консенсусу, что нужно делать властям с украинскими провокаторами на границе с Крымом (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Надеюсь, хватить благоразумия у Киева отказаться от этой идеи", "ну так ликвидируйте их прямо на месте,хватит брать в плен", "Это жесткий ответ Соловьеву, за увольнение Ковтуна!... :)", "Только в этот раз, пленных не брать!!!", "Всех брать в плен, и на работы по очистке Ледовитого океана", "Согласно Уставы караульной службы Стой кто идёт . Выстрел вверх . И огонь на поражение . Сядут и в штаны наложат после предупреждения вверх", "Провокаторов на границе России живыми не брать".

