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Мир ожидает передел после коронавируса

Мир ожидает передел после коронавируса
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
По словам турецкого президента, придется выстраивать новую социальную и экономическую системы

Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, что после окончания пандемии COVID-19 мир ждет глобальное переустройство. Придется создавать новые политическую, экономическую и социальную системы.

Политик уверен, что "после этой эпидемии уже ничто не будет прежним". Выступая на турецком телеканале TRT, Эрдоган озвучил следующее предположение: "Будет построена совершенно новая глобальная политическая, экономическая, социальная система".

Напомним, что первого зараженного китайской инфекцией обнаружили в Турции 10 марта. В настоящий момент на территории страны выявлено 1827 заболевших, 44 человека погибло.

Всего в мире в настоящий момент насчитали 16 тысяч "заложников коронавируса". ВОЗ призвала начинать активную борьбу с эпидемией, потому что пока мировое сообщество не успевает за ее распространением. Больше всего на сегодняшний день от пандемии страдает Европа, в частности, Италия, Испания и Франция

Полина ЛЕДОВСКИХ

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