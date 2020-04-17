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Ядерное перевооружение США повлияло на военный бюджет России

Ядерное перевооружение США повлияло на военный бюджет России
Фото: pixabay.com
Москва вынуждена адекватно реагировать на действия Вашингтона

Военный бюджет России строится с учетом планов США нарастить мощность своей армии. На это указал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видим масштабнейшую программу перевооружения стратегических ядерных сил США, рассчитанную на многие годы, с огромными ассигнованиями", – отметил дипломат в интервью "Международной жизни". Эти изменения приходится учитывать при выстраивании обороны России и военном планировании в целом, пояснил он.

В Москве с сожалением констатируют, что Вашингтон игнорирует усилия по укреплению международной безопасности, в частности предложение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) осталось без ответа. Причем на дипломатическом уровне США даже не выдвигали своих условий, например, о включении в соглашение Китая. Впрочем, Пекин уже заявлял, что не считает возможным подписывать договор по СНВ, поскольку его военный потенциал несравнимо ниже российского и американского.

"Мы понимаем доводы КНР", – подтвердил Рябков, указав, что вопрос о включении Китая в процесс сокращения вооружений "политический" и "очень сложный".

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что уже ведет переговоры с китайской стороной о заключении трехстороннего соглашения по контролю над ядерными вооружениями. но позже подтвердил, что пока никаких конкретных договоренностей нет, и выделил колоссальные средства на создание "самых мощных ядерных сил в мире". На данный момент, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия лидирует по эффективности оборонной отрасли, хотя по расходам находится всего на седьмом месте в мире.

Николай ВИКТОРОВ

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