Важное совещание у Путина пройдет без Мишустина

Премьер пропустит обсуждения по выходу их карантина из-за болезни

Совещание, где будут обсуждаться меры по снятию режима изоляции в стране, пройдет без главы кабмина Михаила Мишустина, который заболел коронавирусом и из-за этого временно сдал полномочия. Вместо него отвечать будет временно исполняющий обязанности премьера Андрей Белоусов.

Об этом рассказал официальный представитель Кремля Александр Песков: пишет "Царьград".

Сегодня, 6 мая президент РФ Владимир Путин заслушает доклады чиновников с предложениями по прекращению карантина и помощи гражданам.

Михаил Мишустин объявил о том, что заболел, 30 мая. Премьер объяснил, что подхватил COVID-19. Его отправили в больницу. На время лечения политик сдал полномочия.

Третий месяц РФ противостоит эпидемии коронавируса. По последним данным инфекцией, появившейся впервые в Китае, заразились более 150 тысяч человек.