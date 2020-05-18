Украина требует от России денег за инцидент в Керченском проливе
Россия заплатит Украине за материальный и моральный вред, нанесенный в связи с арестом кораблей и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев уже сформулировал свои требования в меморандуме, который отправит в ближайшее время в Международный арбитраж в Гааге. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.
"Это не просто текст, это доказательства, это показания наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, – пояснил Енин в интервью "Радио Свободы". – Это вопрос компенсации как материального, так и морального характера", – уточнил дипломат.
Размер компенсации, которую Киев рассчитывает получить от Москвы, Енин не раскрыл. Но подчеркнул, что меморандум уйдет в Гаагу до установленного крайним сроком 24 мая.
Корабли ВМС Украины пытались незаконно пересечь границу России в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. В результате силовой операции корабли были остановлены, члены экипажа арестованы и отправлены в Москву. По договоренности сторон о взаимном обмене задержанными 7 сентября 2019 г. все украинские моряки вернулись на родину. Корабли были также возвращены. Но Украина еще раньше подала иск в Международный арбитраж с указанием, что Россия нарушает ее права на использование морской акватории Крыма. Разбираться с вопросом, чей Крым, арбитраж отказался и рекомендовал Киеву уточнить исковые требования.
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