Иск в международный арбитраж будет подан до 24 мая

Россия заплатит Украине за материальный и моральный вред, нанесенный в связи с арестом кораблей и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев уже сформулировал свои требования в меморандуме, который отправит в ближайшее время в Международный арбитраж в Гааге. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Это не просто текст, это доказательства, это показания наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, – пояснил Енин в интервью "Радио Свободы". – Это вопрос компенсации как материального, так и морального характера", – уточнил дипломат.

Размер компенсации, которую Киев рассчитывает получить от Москвы, Енин не раскрыл. Но подчеркнул, что меморандум уйдет в Гаагу до установленного крайним сроком 24 мая.

Корабли ВМС Украины пытались незаконно пересечь границу России в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. В результате силовой операции корабли были остановлены, члены экипажа арестованы и отправлены в Москву. По договоренности сторон о взаимном обмене задержанными 7 сентября 2019 г. все украинские моряки вернулись на родину. Корабли были также возвращены. Но Украина еще раньше подала иск в Международный арбитраж с указанием, что Россия нарушает ее права на использование морской акватории Крыма. Разбираться с вопросом, чей Крым, арбитраж отказался и рекомендовал Киеву уточнить исковые требования.