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Кремль не является участником дискуссии об упрощении порядка голосования за поправки в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Авторитетным и специализированным органом является ЦИК, и именно на его мнение стоит ориентироваться", - указал он.
Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что решение о назначении даты голосования будет приниматься, исходя из ситуации с коронавирусом. Владимир Путин объявит об этом сам, "когда сочтет нужным", передает "Интерфакс".
Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что россиянам могут разрешить голосовать за внесение изменений в Конституцию досрочно и без указания паспортных данных.
Предполагалось, что граждане РФ выскажут свое мнение о пакете поправок в главный закон страны 22 апреля. Однако из-за эпидемии коронавируса голосование было перенесено на неопределенный срок. После того как Парад Победы перенесли на 24 июня, сделав этот день выходным, пошли слухи, что и за Конституцию предложат проголосовать этим же числом. Но официального подтверждения этой информации пока не поступило.
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