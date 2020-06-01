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В Кремле прокомментировали формат голосования по Конституции

В Кремле прокомментировали формат голосования по Конституции
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Дату плебисцита президент объявит сам

Кремль не является участником дискуссии об упрощении порядка голосования за поправки в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Авторитетным и специализированным органом является ЦИК, и именно на его мнение стоит ориентироваться", - указал он.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что решение о назначении даты голосования будет приниматься, исходя из ситуации с коронавирусом. Владимир Путин объявит об этом сам, "когда сочтет нужным", передает "Интерфакс".

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что россиянам могут разрешить голосовать за внесение изменений в Конституцию досрочно и без указания паспортных данных.

Предполагалось, что граждане РФ выскажут свое мнение о пакете поправок в главный закон страны 22 апреля. Однако из-за эпидемии коронавируса голосование было перенесено на неопределенный срок. После того как Парад Победы перенесли на 24 июня, сделав этот день выходным, пошли слухи, что и за Конституцию предложат проголосовать этим же числом. Но официального подтверждения этой информации пока не поступило.

Николай ВИКТОРОВ

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