Лидер Белоруссии нашел много общих ценностей у его республики и США

Создание прочных отношений между Минском и Вашингтоном – вот один из главных приоритетов руководства Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в обращении к американскому коллеге Дональду Трампу.

Поздравляя американцев и Трампа лично с Днем независимости США, Лукашенко отметил, что у двух стран есть общие ценности, на основе которых можно конструктивно взаимодействовать. Он пожелал Трампу успешного проведения президентской кампании, которая в США, как и в Белоруссии, проходит в 2020 году, и призвал развивать контакты в области экономики, финансов, образования и т.п.

"Уверен, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать эффективной реализации совместных проектов", – приводит "БелТА" слова президента.

Ранее Лукашенко, выступая по случаю Дня Независимости Белоруссии, сравнил ситуацию на Западе и в своей стране на фоне коронавируса. По его словам, в Америке идут голодные бунты, тогда как в республике удалось спокойно пережить пандемию благодаря сильной власти.

Выборы президента Белоруссии пройдут в августе 2020 года. Лукашенко претендует на шестой срок. Ранее российская телеведущая Ксения Собчак, пытавшаяся в 2018 г. занять кресло в Кремле, заявила о намерении побороться с Лукашенко.

В последнее время эксперты отмечают заметное потепление отношений между Минском и Вашингтоном, связывая это с попыткой США помешать созданию Союзного государства РФ и Белоруссии. Вбить клин в российско-белорусские отношения пытаются и украинцы.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.