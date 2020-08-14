В Киеве объяснили отказ от приглашения Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Белоруссию, пока там не прекратятся беспорядки. Об этом глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба сообщил в пятницу, 14 августа.

Ближайшая поездка Зеленского в Белоруссию намечалась в октябре на ежегодный Форум регионов двух стран. В этом году его принимает Гродно, и президент Александр Лукашенко уже пригласил украинского коллегу посетить мероприятие.

Кулеба в эфире "Украинского радио" дал понять, что сейчас не время развивать региональное сотрудничество. Он рекомендовал Минску сначала "наладить диалог между белорусской властью и обществом", причем сделать это "с минимальными потерями". Только после этого, по его словам" можно объявлять "о каких-то визитах".

Накануне Зеленский обратился к белорусам с призывом воздержаться от насилия и найти мирный выход из общественно-политического конфликта.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после очередных выборов президента. Сообщается о задержании тысяч активистов, среди которых есть украинцы. Зеленский заявил, что это правозащитники и журналисты, которых задержали незаконно. Однако ранее в СМИ попала информация о том, что с ведома официальных силовых структур Киева в Минск отправились местные радикалы. Их задача – подталкивать белорусов к противостоянию с ОМОН.

По другим данным, в Белоруссию свозят уголовников, в том числе из Украины. Их цель – не дать утихнуть протестам в республике и свергнуть Лукашенко.