Россияне могут остаться без банковских карт из-за Белоруссии

Россияне могут остаться без банковских карт из-за Белоруссии
Фото:Анна Иванова/ТАСС
В ответ на беспорядки в соседней стране Москву предлагают исключить из международной системы платежей SWIFT

За происходящее в Белоруссии нужно наказать Россию. Этого потребовал депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский. Он потребовал отключить Москву от межбанковской платежной системы SWIFT. 

На заседании ЕП, посвященном ситуации в Белоруссии, во вторник, 25 августа, Сариуш-Вольский заявил, что России осталось только ввести войска в соседнюю страну, все остальное она уже сделала – захватила гостелевидение, поставила своих людей в качестве военных советников. За это ее нужно срочно наказать, призвал евродепутат.

В качестве меры, которая заставит Москву дорого заплатить за Минск, он предложил отключить ее от системы межбанковской коммуникации SWIFT. Если угроза будет приведена в действие, самые распространенные западные банковские карты Visa  и MasterCard перестанут работать, а финансовые организации лишатся возможности отправлять и получать переводы.

В Москве и раньше сознавали возможность отключения страны от SWIFT – в мире подобный опыт уже был: в 2012 году от этой системы отстранили Иран. Поэтому несколько лет назад в РФ начали внедрять собственную систему передачи финансовых сообщений и разработали национальную платежную карту "Мир". Но пока она занимает малую долю рынка.

Напомним, с октября 2020 года российские пенсионеры смогут получать выплаты только на карту "Мир".

Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская 25 августа выступила по видеосвязи перед европарламентариями и сделала ряд громких заявлений. 

Николай ВИКТОРОВ

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