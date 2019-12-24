Традиционное рождественское блюдо отлично подойдет к праздничному столу

Новый год – 2020 это не только оливье и всевозможные закуски. Порадовать гостей можно и праздничным тортом, который станет украшением любого стола. Знаменитый итальянский пирог Панфорте традиционно готовят на Рождество и Новый год в европейский странах.

"Утро" рассказывает, как легко и быстро приготовить этот рождественский торт в домашних условиях.

Ингредиенты: грецкие орехи (100 г), орехи кешью (100 г), арахис (100 г), изюм (100 г), чернослив (50 г), курага (50 г), мука (160 г), шоколад (140 г), мед (200 г), сливочное масло (20 г), молоко (2-3 ст. л.), цедра лимона, имбирь, корица.

Способ приготовления:

Изюм и курагу залить на 10 минут горячей водой, чтобы сухофрукты стали мягкими. Грецкий орех и кешью нарезать крупными кусочками. Затем также нарезать курагу и чернослив, но более мелко.

Все орехи и сухофрукты отправить в общую миску, туда же добавить цедру, имбирь и корицу. Добавить муку и хорошо перемешать.

Для приготовления пирога на Новый год нужно растопить 100 г шоколада в микроволновке или на водяной бане. В общую миску добавить сначала мед, а затем шоколад и тщательно перемешать массу руками.

Шоколадно-медовое тесто выложить в форму, застеленную бумагой для выпекания, плотно утрамбовать, делится рецептом Алена Митрофанова на своем Яндекс.Дзен канале.

Разогреть духовку до 160 градусов и выпекать в течение 30 минут. Готовый пирог остудить и только потом вытащить из формы.

Для украшения торта на Новый год можно растопить около 40 г шоколада, с кусочком сливочного масла и парой столовых ложек молока. Полить блюдо шоколадом и украсить орехами.

Итальянский рождественский пирог готов!

Ранее "Утро" делилось рецептом закусок, которыми можно удивить гостей на Новый год – 2020.