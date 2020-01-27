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Для семейного ужина: простой рецепт салата с курицей и сыром

Для семейного ужина: простой рецепт салата с курицей и сыром
Кадр youtube.com
Приготовление аппетитного блюда займет всего несколько минут

Чтобы порадовать семью сытным ужином, необязательно полдня проводить около плиты. Этот простой салат готовится всего из пяти продуктов за считанные минуты, но его необычный вкус по-настоящему удивит близких.

Ингредиенты: куриная грудка – 200 г, вареные яйца – 3 шт., твердый сыр – 80 г, помидор – 1 шт., зеленый горошек – 200 г, соль, майонез.

Способ приготовления:

Куриную грудку отварить и нарезать на небольшие кусочки. Затем нужно дать мясу остыть и отправить его в общую емкость. Вареные яйца также нарезать небольшими кубиками. Далее для приготовления этого салата понадобится твердый сыр. Его можно натереть на крупной терке или нарезать кубиками.

Затем ко всем ингредиентам добавить овощи. Банку консервированного горошка высыпать в общую тарелку к остальным продуктам. Затем мелко нарезать помидор – он станет заключительным ингредиентом этого простого салата. Если томат чересчур мягкий и жидкий, то сердцевину лучше убрать, чтобы не портить общий вид блюда избытком жидкости, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Рецепты, салаты, закуски, выпечка".

Осталось лишь посолить и заправить салат. Для этого подойдет майонез, сметана, растительное масло или любая другая заправка по вкусу. Также можно поэкспериментировать, придав блюду пикантности с помощью специй или свежести – с помощью зелени.

Осталось лишь тщательно перемешать все ингредиенты. Простой и вкусный салат для всей семьи готов, можно подавать к столу.

Ранее "Утро" поделилось быстрым рецептом крабового салата.

Фоторепортаж
Готовить несколько минут: рецепт простейшего салата на всю семью
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

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