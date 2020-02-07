Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Брызги шампанского": рецепт слоеного салата с курицей на праздник

"Брызги шампанского": рецепт слоеного салата с курицей на праздник
Кадр youtube.com
Для приготовления изысканной закуски понадобится всего 5 продуктов

Подать необычное и вкусное блюдо к праздничному столу можно за 15 минут – не обязательно проводить весь вечер на кухне. Слоеный салат с курицей и ананасом "Брызги шампанского" удивит собравшихся гостей не только своим изысканным вкусом, но и интересной подачей, а с его рецептом приготовления справится любая хозяйка.

Ингредиенты:

Куриное филе – 200 г
Яйца – 3 шт.
Консервированный ананас – 200 г
Твердый сыр – 90 г
Грецкие орехи – 50 г
Майонез.

Способ приготовления салата с курицей "Брызги шампанского"

Рецепт этого салата очень прост: практически все продукты уже готовы, их осталось лишь выложить на тарелку слоями. Для начала необходимо сварить яйца вкрутую. В это время нарезать кубиками копченую куриную грудку и положить на блюдо первым слоем, а сверху сделать сетку из майонеза. Копченую курицу можно заменить отварной, а также ветчиной или любым другим мясом по вкусу.

Следующим слоем выложить крупно нарезанные отварные яйца и смазать их майонезом. Далее – консервированный ананас. Салат практически готов, осталось лишь завершить его приготовление слоем из тертого сыра и грецких орехов.

Салат готов, подавать блюдо на стол можно сразу же после его приготовления. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата из курицы "Африканская роза" с необычной подачей.

Фоторепортаж
Готовить несколько минут: рецепт простейшего салата на всю семью
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей