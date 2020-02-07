Для приготовления изысканной закуски понадобится всего 5 продуктов

Подать необычное и вкусное блюдо к праздничному столу можно за 15 минут – не обязательно проводить весь вечер на кухне. Слоеный салат с курицей и ананасом "Брызги шампанского" удивит собравшихся гостей не только своим изысканным вкусом, но и интересной подачей, а с его рецептом приготовления справится любая хозяйка.

Ингредиенты:

Куриное филе – 200 г

Яйца – 3 шт.

Консервированный ананас – 200 г

Твердый сыр – 90 г

Грецкие орехи – 50 г

Майонез.

Способ приготовления салата с курицей "Брызги шампанского"

Рецепт этого салата очень прост: практически все продукты уже готовы, их осталось лишь выложить на тарелку слоями. Для начала необходимо сварить яйца вкрутую. В это время нарезать кубиками копченую куриную грудку и положить на блюдо первым слоем, а сверху сделать сетку из майонеза. Копченую курицу можно заменить отварной, а также ветчиной или любым другим мясом по вкусу.

Следующим слоем выложить крупно нарезанные отварные яйца и смазать их майонезом. Далее – консервированный ананас. Салат практически готов, осталось лишь завершить его приготовление слоем из тертого сыра и грецких орехов.

Салат готов, подавать блюдо на стол можно сразу же после его приготовления. Приятного аппетита!

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