Хрустящая корочка заставит гостей попросить добавки

Хозяйку, которая не знает, что приготовить на ужин, выручит простое блюдо из капусты. Закуску можно сделать как на сковороде, так и в духовке. "Утро" делится простым рецептом легких капустных оладий.

Ингредиенты:

Капуста – 300 грамм

Зелень – 1 пучок

Сыр – 100 грамм

Сметана 15% – 2 столовые ложки

Яйцо

Соль, перец – по вкусу

Сода – 1/3 чайной ложки

Мука – 100 грамм

Пошаговый рецепт капустных оладий:

Шаг 1

Капусту нарезать соломкой и в друшлаге опустить на две минуты в кипящую воду. После чего дать овощу остыть и переложить в глубокую посуду.

Шаг 2

Зелень для капустных оладий мелко порубить, сыр натереть на крупной терке. Эти ингредиенты смешать и добавить к ним сметану и яйцо. Также посыпать соль, перец и соду. Все перемешать и убрать в холодильник на полчаса.

Шаг 3

Следующим этапом пошагового рецепта – лепка оладий. Количество смеси для каждой штуки определяется по столовой ложке. Выложить на противень, на который можно поместить бумагу для выпечки. Должно получиться 13 порций.

Шаг 4

Капустные оладьи готовить в духовке 35 минут при 180 ℃, на сковородке – 30 минут на медленном огне.

Вкусная закуска из капусты готовы.

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