Капустные оладьи: рецепт горячего блюда в духовке
Хозяйку, которая не знает, что приготовить на ужин, выручит простое блюдо из капусты. Закуску можно сделать как на сковороде, так и в духовке. "Утро" делится простым рецептом легких капустных оладий.
Ингредиенты:
- Капуста – 300 грамм
- Зелень – 1 пучок
- Сыр – 100 грамм
- Сметана 15% – 2 столовые ложки
- Яйцо
- Соль, перец – по вкусу
- Сода – 1/3 чайной ложки
- Мука – 100 грамм
Пошаговый рецепт капустных оладий:
Шаг 1
Капусту нарезать соломкой и в друшлаге опустить на две минуты в кипящую воду. После чего дать овощу остыть и переложить в глубокую посуду.
Шаг 2
Зелень для капустных оладий мелко порубить, сыр натереть на крупной терке. Эти ингредиенты смешать и добавить к ним сметану и яйцо. Также посыпать соль, перец и соду. Все перемешать и убрать в холодильник на полчаса.
Шаг 3
Следующим этапом пошагового рецепта – лепка оладий. Количество смеси для каждой штуки определяется по столовой ложке. Выложить на противень, на который можно поместить бумагу для выпечки. Должно получиться 13 порций.
Шаг 4
Капустные оладьи готовить в духовке 35 минут при 180 ℃, на сковородке – 30 минут на медленном огне.
Вкусная закуска из капусты готовы.
Ранее "Утро" делилось пошаговым рецептом салата из капусты.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик