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Капустные оладьи: рецепт горячего блюда в духовке

Капустные оладьи: рецепт горячего блюда в духовке
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Хрустящая корочка заставит гостей попросить добавки

Хозяйку, которая не знает, что приготовить на ужин, выручит простое блюдо из капусты. Закуску можно сделать как на сковороде, так и в духовке. "Утро" делится простым рецептом легких капустных оладий. 

Ингредиенты:

  • Капуста – 300 грамм
  • Зелень – 1 пучок
  • Сыр – 100 грамм
  • Сметана 15% – 2 столовые ложки
  • Яйцо 
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сода – 1/3 чайной ложки
  • Мука – 100 грамм

Пошаговый рецепт капустных оладий:

Шаг 1

Капусту нарезать соломкой и в друшлаге опустить на две минуты в кипящую воду. После чего дать овощу остыть и переложить в глубокую посуду.

Шаг 2

Зелень для капустных оладий мелко порубить, сыр натереть на крупной терке. Эти ингредиенты смешать и добавить к ним сметану и яйцо. Также посыпать соль, перец и соду. Все перемешать и убрать в холодильник на полчаса. 

Шаг 3

Следующим этапом пошагового рецепта – лепка оладий. Количество смеси для каждой штуки определяется по столовой ложке. Выложить на противень, на который можно поместить бумагу для выпечки. Должно получиться 13 порций. 

Шаг 4

Капустные оладьи готовить в духовке 35 минут при 180 ℃, на сковородке – 30 минут на медленном огне. 

Вкусная закуска из капусты готовы. 

Ранее "Утро" делилось пошаговым рецептом салата из капусты

Полина ИВАНОВА

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