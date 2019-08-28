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До завершения приема заявок на Urban Awards осталось 12 дней

Пошел обратный отсчет: прием заявок на Urban Awards завершается через 12 дней
Фото: пресс-служба
Ключевые девелоперы московского региона уже представили новостройки, достойные премии

Осталось только 12 дней, чтобы заявить к участию свой объект и доказать всем, что он достоин наивысшей награды – Urban Awards. Партнеры премии: ТАСС, Недвижимость Mail.ru, Lenta.ru, "Вести Недвижимость", "Российская газета", "Интерфакс Недвижимость", "Yтро.ру", "Московская перспектива", "Русский пионер", "Мир квартир", телеграмм-канал "Недвижа", Arendator.ru, Cottage.ru, "Дайджест недвижимости", "Честный дом", Realty.ru, "Все Новостройки", "Квартирный контроль", "Строительная газета". 

На сегодняшний день ключевые девелоперы Москвы и Московской области уже заявили новостройки, заслуживающие того, чтобы быть отмеченными.

Среди компаний-участников премии: Wainbridge, MR Group, Lexion Development, "БЭЛ Девелопмент", "Главстрой", "ВМС Девелопмент", "КОРТРОС", "ГК ФСК", Группа "Эталон", "Пионер", "ДОНСТРОЙ", AFI Development, "Группа ПСН", S.A. Ricci и другие.

В этом году в премии 26 доступных номинаций, которые охватывают основные направления в жилой недвижимости:

· Лучший строящийся жилой комплекс комфорт, бизнес, премиум, элит-класса Москвы;

· Жилой комплекс года комфорт, бизнес, элит-класса Москвы;

· Лучший строящийся жилой комплекс комфорт и бизнес-класса Московской области;

· Жилой комплекс года комфорт и бизнес-класса Московской области;

· Жилой комплекс года с лучшей архитектурой и концепцией благоустройства и инфраструктуры;

· Лучший проект комплексного освоения территорий;

· Лучший клубный дом;

· Лучший жилой комплекс новой Москвы;

· Лучшая идея проекта;

· Устойчивое развитие в строительстве.

А также профессиональные номинации – Grand Prix, "Девелопер года", "Персона года" и "Риелтор года".

Что получают участники премии:

  • PR-продвижение объекта ( среди информационных партнеров премии крупнейшие федеральные и отраслевые СМИ);
  • карточку объекта на сайте премии с подробным описанием;
  • все победители и финалисты автоматически попадают в каталог "100 лучших жилых комплексов России", который распространяется с журналом Fj и на ключевых мероприятиях рынка недвижимости в течение года.

Подать заявку можно тут.

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