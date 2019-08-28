До завершения приема заявок на Urban Awards осталось 12 дней

Нибиру
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Осталось только 12 дней, чтобы заявить к участию свой объект и доказать всем, что он достоин наивысшей награды – Urban Awards. Партнеры премии: ТАСС, Недвижимость Mail.ru, Lenta.ru, "Вести Недвижимость", "Российская газета", "Интерфакс Недвижимость", "Yтро.ру", "Московская перспектива", "Русский пионер", "Мир квартир", телеграмм-канал "Недвижа", Arendator.ru, Cottage.ru, "Дайджест недвижимости", "Честный дом", Realty.ru, "Все Новостройки", "Квартирный контроль", "Строительная газета".
На сегодняшний день ключевые девелоперы Москвы и Московской области уже заявили новостройки, заслуживающие того, чтобы быть отмеченными.
Среди компаний-участников премии: Wainbridge, MR Group, Lexion Development, "БЭЛ Девелопмент", "Главстрой", "ВМС Девелопмент", "КОРТРОС", "ГК ФСК", Группа "Эталон", "Пионер", "ДОНСТРОЙ", AFI Development, "Группа ПСН", S.A. Ricci и другие.
В этом году в премии 26 доступных номинаций, которые охватывают основные направления в жилой недвижимости:
· Лучший строящийся жилой комплекс комфорт, бизнес, премиум, элит-класса Москвы;
· Жилой комплекс года комфорт, бизнес, элит-класса Москвы;
· Лучший строящийся жилой комплекс комфорт и бизнес-класса Московской области;
· Жилой комплекс года комфорт и бизнес-класса Московской области;
· Жилой комплекс года с лучшей архитектурой и концепцией благоустройства и инфраструктуры;
· Лучший проект комплексного освоения территорий;
· Лучший клубный дом;
· Лучший жилой комплекс новой Москвы;
· Лучшая идея проекта;
· Устойчивое развитие в строительстве.
А также профессиональные номинации – Grand Prix, "Девелопер года", "Персона года" и "Риелтор года".
Что получают участники премии:
Подать заявку можно тут.
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