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На Тишинке покажут "меньших братьев" от бижутерии­­­

На Тишинке покажут "меньших братьев" от бижутерии­­­
Фото: пресс-служба
Темой нового спецпроекта станут грациозные кошки и надежные собаки

В пространстве Тишинки с 22 по 24 ноября вновь произойдет событие из разряда "must see" – "Бижутерия: от винтажа до наших дней". Организаторы любимой москвичами выставки придерживаются строгих правил: показывать посетителям всю палитру современной и старинной бижутерии, миксовать и искать новых талантливых участников, а также каждый раз готовить отдельный спецпроект.

Фото: пресс-служба

Поскольку название выставки "Бижутерия. От винтажа до наших дней" диктовало исторический характер большинства спецпроектов, за последние годы было перебрано множество античных и средневековых предметов, раскрыты древнейшие техники изготовления украшений. Но, наконец, пришло время окунуться и в наши дни. Грациозные кошки и надежные, "как весь гражданский флот", собаки станут темой нового спецпроекта и традиционных розыгрышей украшений для гостей выставки.

Фото: пресс-служба

Говорят, 55 млн лет назад у кошачьих и собачьих был общий предок. А сейчас в каждой четвертой российской семье живет абсолютно самостоятельная кошка. Чуть реже – это просто издержки квартирного вопроса – собака.

Фото: пресс-служба

Принадлежность человека к лагерю кошатников или собачников прослеживается довольно четко– достаточно взгляда по диагонали на ленту в социальной сети; можно сделать выводы и исходя из характера человека. Остальное довершают аксессуары: животные давно и непринужденно вошли в формат бижутерии.

Фото: пресс-служба

Подвески и кулоны, броши и серьги, сумки и платки с домашними питомцами, и не только, на стендах участников выставки станут оригинальным и стильным подарком. Посетители наверняка знают, кому он придется по душе.

Фото: пресс-служба

Выставка пройдет по адресу: Москва, Тишинская площадь, д.1, "Т-Модуль".

Время работы и стоимость билетов:

Вход на VIP-открытие выставки 21 ноября в 19:00 по специальным приглашениям или билетам. Стоимость билета – 1 тыс. рублей.

22 и 23 ноября – с 11:00 до 21:00, 24 ноября – с 11:00 до 20:00.

Стоимость билета с 22 по 24 ноября – 200 рублей. Детям до 16 лет вход бесплатный.

Организатор выставки: – Выставочная компания "НОК".

тел.: +7 (495) 585-72-74 

www.bijou-moscow.com

www.facebook.com/bizu.expo

https://vk.com/bizu.expo

www.instagram.com/bijou.moscow

Евгения КОХАН

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