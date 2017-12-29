Дому-2 пришел конец
Бывший участник телестройки "Дом-2" Май Абрикосов опубликовал в своем блоге сокрушительный "разбор полетов" проекта. По мнению Абрикосова, "Дом-2" стремительно теряет популярность и это может кончиться полным исчезновением программы из телеэфира.
"Дом-2" повернул не туда, проект нужно очистить "от всего неэффективного, неживого, отягощающего", считает Май. Он призвал избавиться от съемок на Сейшелах и бросить все силы на съемки на "Поляне" - традиционной площадке проекта.
Самое страшное, что "Дом-2" перестал быть интересным зрителю, с горечью констатирует Абрикосов. "Пропала конкуренция среди игроков. Участники не боятся вылететь из шоу. Они плавают в бассейнах, пьют фруктовые смузи, фотографируются, отдыхают, играют в нелепые конкурсы", - сетует блогер. По мнению Мая, лень и беззаботность привели к тому, что программа стала вызывать ассоциации с "пошлостью, развратом, мерзостью, тупостью". "Дом-2" стал понятием нарицательным", - огорчается он.
Проект закроется, если пропадет зрительский интерес, предупредил Абрикосов и пожелал успеха новому руководству телестройки.
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