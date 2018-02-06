Юморист рассказал и показал, где популярный певец прячет золотую ракушку

Концерт Максима Галкина в Ростове-на-Дону запомнился зрителям критикой в адрес Валерия Леонтьева. Сначала ничего не предвещало беды. Галкин назвал певца удивительным человеком. Но безобидное начало монолога быстро сменилось привычными для него хохмами.

Юморист прошелся по концертным костюмам Леонтьева, параллельно показывая на себе расположение тех деталей гардероба, о которых говорил. "Он выходит на сцену, я смотрю на него: вот тут сетка, в сосках какие-то крючки, в пупке - бриллиант, здесь золотая ракушка пристрочена", - похвастался он со сцены своей наблюдательностью.

Юморист также предположил, как у певца выглядит процесс создания песен. "Я сразу понимаю, что он сначала костюм придумал, представил его на себе, а потом думает: какую бы песню найти, чтобы в этом выйти", - цитирует его сайт "Комсомольская правда".

Валерий Яковлевич действительно отличается оригинальным вкусом. Недаром его называют "человек-праздник". Именно он снял у певцов советской эстрады страх перед яркими цветами. Но иногда артист одевается так, что поклонники перестают его узнавать.