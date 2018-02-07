Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Джим Керри отказался от Facebook из-за России

Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"
Звезда "Тупого и еще тупее" определился с политическими воззрениями

Американский актер Джим Керри удалил свой аккаунт в Facebook. Таким образом главный голливудский Гринч выразил протест против мифического российского "вмешательства" в выборы президента США. Об этом артист написал в Twitter.

"Я продаю свои акции Facebook и удаляю страницу, потому что эта компания нажилась на вмешательстве России в наши выборы, и она до сих пор практически ничего не сделала, чтобы исправить ситуацию", – заявил Керри.

По теме

Он призвал последовать его примеру остальных инвесторов, "которые заботятся о нашем будущем".

Когда-то популярный комедийный актер прикрепил к твиту рисунок основателя Facebook Марка Цукерберга на красном фоне с подписью "Фейкбук" и опущенным вниз пальцем в знак неодобрения, вероятно, политики этой Сети.

Один из пользователей на этот призыв Керри написал с упреком: "Смешной. У вас, кажется, не было такой проблемы, когда Америка вмешивалась в дела другой страны только потому, что это было в интересах Америки. Ты заступился за этих людей? Опять же, зачем тебе это?! Жалишь, когда ты на другой стороне, не так ли?"

В конце января текущего года представители Facebook сообщили, что в ходе президентских выборов в 2016 г. "российские субъекты создали 80 тыс. постов, которые за два года дошли до около 126 млн человек в Соединенных Штатах", чтобы использовать Сеть в качестве информационного оружия, публикуя рекламу с политическим содержанием. В результате чего Facebook вынужден был предпринять какие-то меры, чтобы в будущем избежать подобной ситуации.

Что касается Джима Керри, то после скандала с самоубийством его бывшей подруги Катрины Уайт в сентябре 2015-го он какое-то время находился в тени, практически нигде не снимаясь. Так, за два последних года вышли никем не замеченные и провальные по сборам три картины. Зато в начале февраля 2018-го стало известно, что актер избежал судебного преследования после того, как мать погибшей девушки и ее супруг подали к нему иск. Родственники Катрины утверждали, что Керри мог незаконно снабжать ее лекарственными препаратами. Актер в 2016 г. также подал встречный иск. И вот на днях западные СМИ сообщили, что все иски были отклонены без объяснения причин.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

США пообещали России провал на Олимпиаде

Спортивный мир жаждет краха нашей сборной

Ракета Маска понесла потери

Успешное приземление было омрачено неудачей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей