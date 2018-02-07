Звезда "Тупого и еще тупее" определился с политическими воззрениями

Американский актер Джим Керри удалил свой аккаунт в Facebook. Таким образом главный голливудский Гринч выразил протест против мифического российского "вмешательства" в выборы президента США. Об этом артист написал в Twitter.

"Я продаю свои акции Facebook и удаляю страницу, потому что эта компания нажилась на вмешательстве России в наши выборы, и она до сих пор практически ничего не сделала, чтобы исправить ситуацию", – заявил Керри.

Он призвал последовать его примеру остальных инвесторов, "которые заботятся о нашем будущем".

Когда-то популярный комедийный актер прикрепил к твиту рисунок основателя Facebook Марка Цукерберга на красном фоне с подписью "Фейкбук" и опущенным вниз пальцем в знак неодобрения, вероятно, политики этой Сети.

Один из пользователей на этот призыв Керри написал с упреком: "Смешной. У вас, кажется, не было такой проблемы, когда Америка вмешивалась в дела другой страны только потому, что это было в интересах Америки. Ты заступился за этих людей? Опять же, зачем тебе это?! Жалишь, когда ты на другой стороне, не так ли?"

В конце января текущего года представители Facebook сообщили, что в ходе президентских выборов в 2016 г. "российские субъекты создали 80 тыс. постов, которые за два года дошли до около 126 млн человек в Соединенных Штатах", чтобы использовать Сеть в качестве информационного оружия, публикуя рекламу с политическим содержанием. В результате чего Facebook вынужден был предпринять какие-то меры, чтобы в будущем избежать подобной ситуации.

Что касается Джима Керри, то после скандала с самоубийством его бывшей подруги Катрины Уайт в сентябре 2015-го он какое-то время находился в тени, практически нигде не снимаясь. Так, за два последних года вышли никем не замеченные и провальные по сборам три картины. Зато в начале февраля 2018-го стало известно, что актер избежал судебного преследования после того, как мать погибшей девушки и ее супруг подали к нему иск. Родственники Катрины утверждали, что Керри мог незаконно снабжать ее лекарственными препаратами. Актер в 2016 г. также подал встречный иск. И вот на днях западные СМИ сообщили, что все иски были отклонены без объяснения причин.

